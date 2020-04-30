Лавров назвал немыслимыми утверждения о российском дипломате с рицином в Праге

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа хотели отравить рицином, противоречат здравому смыслу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обнаружили смертоносное средство и пропустили в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления?" - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что "сотрудника (российского) посольства не было в этой истории, никто из сотрудников посольства не приезжал".

Утверждения о том, что человека, у которого в аэропорту обнаружили отравляющее вещество, пропустили на территорию Чехии, министр назвал "немыслимыми".

Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что три недели назад в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, в багаже у которого находился яд рицин. По данным издания Respekt, мужчина проследовал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства. В СМИ отмечают, что яд мог предназначаться для старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал "уткой" сообщения чешских СМИ о якобы планировавшемся Москвой отравлении чешских политиков.

Ранее в апреле чешское издание Respekt сообщило, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд рицин. По версии журналистов, яд мог предназначаться для мэра Праги Зденека Гржиба, а также старосты района Прага-6 Онджрея Коларжа.

По данным издания, причиной покушения на мэра Гржиба могло стать его решение назвать площадь перед посольством РФ именем убитого оппозиционного политика Бориса Немцова, а покушение на Коларжа могли готовить из-за того, что он выступал за снос памятника маршалу Ивану Коневу (3 апреля памятник сняли с пьедестала). После этих сообщений чешским чиновникам дали охрану.