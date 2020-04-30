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Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - После пандемии Россию ждет самая большая безработица с начала 90-х годов, прогноз Минтруда о росте числа безработных до 6 млн человек занижен в пять-шесть раз, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров.

Экономический кризис

"От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае. На круги своя все не вернется: нас, к сожалению, ждет большая безработица, которую никто из нас не видел за последние 30 лет", - заявил он.

По одному из прогнозов Минтруда, безработица в стране после пандемии может увеличиться до 5-6 млн человек, а глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что ждет рост показателя до 8 млн человек.

Федерация независимых профсоюзов России оценивает оба этих варианта, как нижнюю и верхнюю планки возможного уровня безработицы.

24 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что рост безработицы в России будет несущественным. По ее словам, в отличие от США, в России в кризис не столько растет безработица, сколько людям сокращают зарплаты.

Superjob Алексей Захаров Минтруд Алексей Кудрин Эльвира Набиуллина коронавирус

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