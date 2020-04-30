Работодатели не сумели перевести на удаленку 7% трудящихся

Среди жителей Москвы и Петербурга о значительном сокращении дохода заявили 29%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Росии 54% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу, 16% сделали это частично, а 7% этого не сделали, показал опрос ВЦИОМа, проведенный по телефону среди 1600 россиян. Учитывались ответы работающих респондентов, 42% опрошенных сказали, что не работают.

О рекомендации перевести сотрудников на дистанционную работу знают 86% трудящихся, 10% хотя бы что-то об этом слышали.

За последний месяц доход остался на прежнем уровне у 60% работающих. Еще 15% сказали, что их доход незначительно сократился, 19% заявили о серьезном снижении доходов. Среди жителей Москвы и Петербурга о значительном сокращении дохода заявили 29% трудящихся.

О том, что нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля ввели с требованием сохранить зарплаты сотрудникам, знают 84% работающих россиян. Работодатели 68% выполнили это условие полностью, у 9% - частично, не выполнили - 5%.

О том, что нерабочий месяц с 6 по 30 апреля был объявлен с тем же условием - сохранить зарплату, знают уже 79% работающих. У 64% работодатели полностью сохранили зарплаты, у 10% — частично, а у 5% это условие не выполняют.

О требовании сажать на двухнедельный карантин сотрудников, вернувшихся из-за границы, знают 85% работающих. У 64% работодатели это трабование выполняют, по 3% трудящихся ответили, что у них это выполняется частично или не выполняется.

58% от всех опрошенных заявили, что работают. Работают по трудовому договору 43% респондентов, 3% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, еще 3% трудоустроены неофициально. 15% трудящихся работают в сфере промышленности, по 14% - в торговле, общепите или гостиничном бизнесе, 13% - в сфере образования, 9% - в сере здравоохранения, 10% - в сфере строительства.