Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Работодатели не сумели перевести на удаленку 7% трудящихся

Среди жителей Москвы и Петербурга о значительном сокращении дохода заявили 29%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Росии 54% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу, 16% сделали это частично, а 7% этого не сделали, показал опрос ВЦИОМа, проведенный по телефону среди 1600 россиян. Учитывались ответы работающих респондентов, 42% опрошенных сказали, что не работают.

Пандемия коронавируса

О рекомендации перевести сотрудников на дистанционную работу знают 86% трудящихся, 10% хотя бы что-то об этом слышали.

За последний месяц доход остался на прежнем уровне у 60% работающих. Еще 15% сказали, что их доход незначительно сократился, 19% заявили о серьезном снижении доходов. Среди жителей Москвы и Петербурга о значительном сокращении дохода заявили 29% трудящихся.

О том, что нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля ввели с требованием сохранить зарплаты сотрудникам, знают 84% работающих россиян. Работодатели 68% выполнили это условие полностью, у 9% - частично, не выполнили - 5%.

О том, что нерабочий месяц с 6 по 30 апреля был объявлен с тем же условием - сохранить зарплату, знают уже 79% работающих. У 64% работодатели полностью сохранили зарплаты, у 10% — частично, а у 5% это условие не выполняют.

О требовании сажать на двухнедельный карантин сотрудников, вернувшихся из-за границы, знают 85% работающих. У 64% работодатели это трабование выполняют, по 3% трудящихся ответили, что у них это выполняется частично или не выполняется.

58% от всех опрошенных заявили, что работают. Работают по трудовому договору 43% респондентов, 3% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, еще 3% трудоустроены неофициально. 15% трудящихся работают в сфере промышленности, по 14% - в торговле, общепите или гостиничном бизнесе, 13% - в сфере образования, 9% - в сере здравоохранения, 10% - в сфере строительства.

Американцы против локдауна

14
Ленсинг, штат МичиганОлимпия, штат ВашингтонСиэтл, штат ВашингтонИндианаполис, штат ИндианаНью-ЙоркОстин, штат ТехасМадисон, штат Висконсинштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияФриско, штат ТехасАннаполис, штат Мэрилендштат ВисконсинРичмонд, штат ВирджинияМадисон, штат Висконсин
Ленсинг, штат Мичиган
ВЦИОМ коронавирус

Новости по теме

Новости

Мэром Иркутска стал Руслан Болотов

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

В ВОЗ сочли, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом

Основатель Superjob назвал сильно заниженным прогноз о росте безработицы до 6 млн человек

Академик РАН усомнился в эффективности лечения COVID-19 плазмой крови переболевших

В России зафиксировали всплеск числа пожаров с начала самоизоляции

В России зафиксировали всплеск числа пожаров с начала самоизоляции

Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19

Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19

Прокуратура проверит публикации, обвиняющие ГНЦ "Вектор" в изобретении коронавируса

Прокуратура проверит публикации, обвиняющие ГНЦ "Вектор" в изобретении коронавируса

Прокуратура потребовала заблокировать статью о принудительной эвтаназии пациентов в Петербурге

Иркутский чиновник, подозреваемый в попытке поджога леса, попал больницу с побоями

Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС

Источник узнал о переносе открытия главного храма ВС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');