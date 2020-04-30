Руководители "Шереметьево" отказались от 60% вознаграждения

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Руководство АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) отказалось от более чем 60% вознаграждения, сообщила глава дирекции предприятия по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Они это сделали ради дополнительной поддержки аэропорта и экономии фонда оплаты труда. Основной задачей компания считает сохранение коллектива и собственного потенциала ради для восстановления регулярной операционной деятельности.

За всеми работниками компании на текущий момент сохраняются рабочие места и условия по ДМС, уточнила Захаренкова.

Из-за пандемии МАШ решил заморозить все инвестпроекты, кроме реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, сообщал Forbes совладелец и председатель совета директоров компании Александр Пономаренко. Кроме того, частные акционеры аэропорта отказались от дивидендов и обратились с аналогичной просьбой к Росимуществу.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России. Основная базовая авиакомпания - "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). В 2019 г. аэропорт обслужил 49,9 млн человек (+10%). Контролирующим акционером МАШ является ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта. Еще 2,43% - у "Аэрофлота", 1,05%, - у ООО "ВЭБ Капитала".