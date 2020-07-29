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Министр связи и ректор ВШЭ вошли в совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В совет директоров "Аэрофлота" вошли два новых директора - министр связи Максут Шадаев и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, сообщила компания. Такое решение приняло годовое собрание акционеров, которое прошло в заочной форме 27 июля.

В совет вернулся гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" "Авиакапитал-сервис" Роман Пахомов, который не участвовал в совете в прошлом году.

Покинули совет вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта РФ Максим Соколов, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка и гендиректор ООО "Арида" Василий Сидоров (был независимым директором). В этом году они не были номинированы в совет.

Еще одним кандидатом в новый состав, помимо Шадаева и Кузьминова, был американский инвестбанкир, в прошлом вице-президент по финансам Роснефти Питер О'Брайен, но он набрал меньше всех голосов на собрании.

В остальном состав совета не изменился, в него переизбрались: министр транспорта Евгений Дитрих (возглавлял предыдущий состав), гендиректор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (независимый).

Аэрофлот Ярослав Кузьминов Максут Шадаев Питер О'Брайен Сергей Чемезов. Виталий Савельев Евгений Дитрих

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