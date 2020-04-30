Все контактировавшие с Мишустиным в последнее время будут изолированы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Все, кто контактировал с премьером РФ Михаилом Мишустиным в последние недели, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он ответил, что таких людей было немного. "Очное общение с председателем правительства было максимально ограничено уже несколько недель назад. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференцсвязи или телефонных звонков", - пояснил Беляков.

Ранее в четверг стало известно, что у премьера Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, и он уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности председателя российского правительства на время самоизоляции Мишустина назначен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.