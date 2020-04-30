Андрей Белоусов назначен и.о. премьера РФ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", - говорится в указе.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него обнаружен коронавирус. Он уходит на самоизоляцию, но заверил, что правительство продолжает штатную работу.

Мишустин также сообщил, что предложил исполнять обязанности главы правительства первому вице-премьеру Белоусову. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.