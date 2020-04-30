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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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У вице-премьера РФ Хуснуллина отрицательный тест на коронавирус

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Результат теста на коронавирус вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, отрицательный, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера в четверг.

Чтобы предотвратить заражение, правительство проводит совещания с представителями других ведомств и регионов в режиме онлайн и свело личные контакты до минимума.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и заверил, что правительство работает штатно. Мишустин будет поддерживать связь с кабинетом министров по телефону и видеосвязи.

Пока Мишустин остается на самоизоляции, его обязанности будет исполнять вице-премьер Андрей Белоусов.

Марат Хуснуллин коронавирус COVID-19

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