У вице-премьера РФ Хуснуллина отрицательный тест на коронавирус

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Результат теста на коронавирус вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, отрицательный, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера в четверг.

Чтобы предотвратить заражение, правительство проводит совещания с представителями других ведомств и регионов в режиме онлайн и свело личные контакты до минимума.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и заверил, что правительство работает штатно. Мишустин будет поддерживать связь с кабинетом министров по телефону и видеосвязи.

Пока Мишустин остается на самоизоляции, его обязанности будет исполнять вице-премьер Андрей Белоусов.