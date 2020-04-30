Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Отвечая на вопрос, знал ли Мишустин о результате теста, когда проводил днем в четверг заседание правительства, Беляков сказал: "Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента".

Мишустин сообщил о положительном тесте вечером 30 апреля и временно передал руководство кабмином первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Пресс-секретарь главы правительства также заверил, что заседание правительства РФ 7 мая состоится, кабинет министров работает штатно.

На вопрос "Интерфакса", как будет работать правительство, пресс-секретарь премьера ответил: "В рабочем режиме, штатно".