Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, будет находиться под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

В РоссииАндрей Белоусов назначен и.о. премьера РФАндрей Белоусов назначен и.о. премьера РФЧитать подробнее

Отвечая на вопрос, знал ли Мишустин о результате теста, когда проводил днем в четверг заседание правительства, Беляков сказал: "Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента".

Мишустин сообщил о положительном тесте вечером 30 апреля и временно передал руководство кабмином первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Пресс-секретарь главы правительства также заверил, что заседание правительства РФ 7 мая состоится, кабинет министров работает штатно.

На вопрос "Интерфакса", как будет работать правительство, пресс-секретарь премьера ответил: "В рабочем режиме, штатно".

Михаил Мишустин коронавирус

Новости по теме

Новости

Саратовский министр уволилась на фоне скандальной закупки масок по 425 рублей

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Власти Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей за штуку

Собянин сказал, что у половины тяжелобольных были отрицательные тесты на COVID-19

Андрей Белоусов назначен и.о. премьера РФ

Андрей Белоусов назначен и.о. премьера РФ

Собянин заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения

Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина

Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Еще четыре региона РФ ввели обязательное ношение масок с 1 мая

На Чаяндинском месторождении в Якутии организуют медучреждение с ИВЛ для больных COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');