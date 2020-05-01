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Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Нормы об удаленной работе требуют корректировок в Трудовом кодексе (ТК), заявил первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В ходе онлайн-совещания по теме совершенствования трудового законодательства он отметил, что после этого кризиса значительная часть работников останется и дальше работать удалённо.

"Это будет затрагивать реально миллионы людей", - считает он.

Исаев отметил, что в первую очередь уже в течение весенней сессии Госдумы нужно отрегулировать вопрос временного перехода работников на удалённую работу.

Что менять в Трудовом кодексе

Кроме того, следует пересмотреть действующую норму ТК и о постоянной удалённой работе.

По его словам, соответствующая глава 49.1 ТК (Особенности регулирования труда дистанционных работников) "в свое время писалась для бабушек, вяжущих дома носки".

Исаев отметил, что "эта глава не отвечает современным реалиям, в соответствии с ее нормами сегодня в России работают 30 тысяч человек при 67 млн занятых".

"Там, например, нет ответа на вопросы о праве работников быть офлайн. И если на рабочем месте у работников есть нормированный рабочий день, то здесь, зачастую, работодатели считают себя вправе в любое время дня и ночи давать работникам соответствующие поручения", - сказал Исаев.

Требует урегулирования обмен важными трудовыми документами между работодателем и работником. "Если исполнять кодекс буквально, то каждый раз работник, работающий онлайн, должен приезжать в офис, чтобы под роспись ознакомиться с тем или иным приказом", - пояснил депутат.

Госдума Трудовой кодекс коронавирус Единая Россия

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