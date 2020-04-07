Три четверти компаний захотели оставить часть сотрудников на "удаленке" и после пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Финансовые директора многих крупных компаний, просматривающие балансовые ведомости на предмет сокращения расходов, задумались о возможном переводе части сотрудников на постоянную удаленную работу после завершения пандемии коронавируса, свидетельствует исследование консалтинговой фирмы Gartner.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце марта с участием 317 финансовых директоров, 74% компаний готовы перевести от 5% персонала на работу из дома на постоянной основе, когда закончится пандемия COVID-19. Примерно четверть опрошенных сообщила, что планирует оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников.

"Эти данные демонстрируют, какое долгосрочное влияние окажет нынешний кризис из-за коронавируса на способы ведения бизнеса, - сказал Александр Бант, вице-президент Gartner по вопросам исследования финансовой деятельности. - Финансовые директора, которые и без того вынуждены жестко контролировать расходы, четко осознали экономические преимущества удалённой рабочей силы".

Перевод сотрудников на дистанционную работу все больше рассматривается как один из способов экономии расходов, что привлекательно для многих компаний, столкнувшихся с трудностями в условиях кризиса, вызванного COVID-19, отмечается в исследовании Gartner. Это также, как ожидается, даст возможность избежать значительного сокращения численности персонала и позволит свести к минимуму отрицательное воздействие пандемии на деятельность компаний.