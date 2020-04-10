Медведев допустил, что удаленная занятость из исключения может превратиться в норму

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса изменяет трудовое право и делает работников более независимыми от работодателей, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев; он также допускает, что пандемия может привести к тому, что удаленная занятость, которую сейчас массово практикуют компании и органы госвласти, из исключения превратится в норму.

Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского юридического форума, который проходит в режиме онлайн, Медведев заметил, что ситуация с распространением вируса заставляет по-новому взглянуть на давно известные юридические конструкции.

"Долгие годы наше трудовое право в любых странах исходило из того, что работник находится в определенном смысле под властью работодателя. Теперь этого нет, во всяком случае в значительной степени. В целом меняется баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях", - сказал Медведев.

Он отметил, что также встает вопрос о том, превратится ли удаленная занятость из исключения в норму. "Если это произойдет, то, очевидно, сотрутся те веками существовавшие грани между наемным трудом и договором подрядом, перестанет иметь прежнее значение категория рабочего времени. Это очень существенные вопросы для десятков, сотен миллионов людей на нашей планете. Сотрудник, очевидно, теперь сам будет нести ответственность за безопасность и комфорт своего рабочего места", - сказал Медведев.

Ранее в апреле основатель сервиса Superjob.ru, эксперт по рынку труда Алексей Захаров говорил, что практика массового перехода в режим удаленной работы несет определенные риски для рынка труда. Меры, которые предпринимаются на фоне пандемии, он назвал "неподготовленными и совершенно не просчитанными экономически". По оценке Захарова, данные о значительном росте заявок на вакансии по рабочим местам по удаленному графику являются информацией для размышления.