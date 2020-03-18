Собянин призвал бизнес перевести сотрудников на удаленку

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации Москвы перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

В сообщении на сайте мэра столицы говорится, что уже десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом. В связи с распространением коронавирусной инфекции власти города обратились ко всем работодателям Москвы с призывом последовать их примеру и, по возможности, перевести часть сотрудников на работу из дома.

Особенно, по словам Собянина, просьба касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

Мэр столицы подчеркнул: "Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на "удаленку" 15-30% офисных работников".

По его словам, удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. "Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет", - подчеркнул мэр.

Собянин также попросил работодателей сообщить по электронной почте (на специально созданный для этого ящик stayhome@mos.ru) о принятых решениях и поделиться опытом организации удаленной работы. Прислать можно копии приказов по организации, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы.

"Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами. Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome", - отметил столичный градоначальник.