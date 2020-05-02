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Последствия взрыва газа на крупнейшем в РФ плавучем заводе устранены

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Последствия взрыва газа на крупнейшей в РФ плавбазе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке устранены, сообщил управляющий группы компаний "Доброфлот", которой принадлежит судно, Александр Ефремов.

"В 9 утра произошел взрыв газа при осуществлении ремонтных работ на плавбазе "Всеволод Сибирцев". На сегодняшний момент все последствия устранены, пожара на судне не было. Кренование (судна - ИФ) осуществлялось для безопасности мореплавания. Сейчас проблем нет", - сказал Ефремов в видеокомментарии, распространенном пресс-службой правительства Приморья.

"Экстренных мер не требуется, ситуация стабильна, ремонтные работы продолжаются", - сказал он.

По его словам, погиб сварщик подрядной организации. Также пострадала женщина, член экипажа.

Как сообщалось, взрыв произошел в субботу утром. Плавбаза находится у причала АО "Приморский завод" в Находке. После взрыва газа Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Находка Всеволод Сибирцев

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