Минобороны России в 2020 году получит более 30 систем залпового огня "Торнадо"
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" поступят на вооружение российской армии в 2020 году, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
По его данным, системы поставят в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.
В ведомстве отметили, что предприятия-изготовители передадут Минобороны РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".
"Торнадо-Г"
Система "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град".
Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.
"Торнадо-С"
300-мм система залпового огня "Торнадо-С" включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением огня и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 км.