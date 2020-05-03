Минобороны России в 2020 году получит более 30 систем залпового огня "Торнадо"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" поступят на вооружение российской армии в 2020 году, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По его данным, системы поставят в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.

В ведомстве отметили, что предприятия-изготовители передадут Минобороны РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".