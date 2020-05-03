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Минобороны России в 2020 году получит более 30 систем залпового огня "Торнадо"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Свыше 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" поступят на вооружение российской армии в 2020 году, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По его данным, системы поставят в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.

В ведомстве отметили, что предприятия-изготовители передадут Минобороны РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

"Торнадо-Г"

Система "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град".

Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.

"Торнадо-С"

300-мм система залпового огня "Торнадо-С" включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением огня и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы более 100 км.

Минобороны Торнадо

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