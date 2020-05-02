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На месторождениях Ямала выявлено 40 новых случаев заражения COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число случаев коронавируса, выявленных на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), за сутки увеличилось на 40 - до 376, сообщает оперативный региональный штаб.

Прирост произошел за счет зараженных в Ямальском районе (3) и на предприятиях в районе Нового Уренгоя (37). Таким образом, число случаев COVID-19 в Ямальском районе достигло 149, на предприятиях в районе Нового Уренгоя - 198.

"Работники с подтвержденным COVID-19 изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации", - отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, слова которой приводятся в сообщении штаба.

Всего, по информации оперативного штаба ЯНАО, в округе выявлено 557 случаев COVID-19, в том числе 376 - на месторождениях. Выздоровели уже 118 человек.

Ранее пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой" (административный центр располагается в Новом Уренгое, разрабатывает крупнейшее в России Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение) заявляла, что в СМИ появились фейковые новости о якобы заболевших работниках компании, и данная информация не соответствует действительности.

Также сообщалось, что у вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района, было подтверждено 143 случая коронавируса.

ЯНАО коронавирус

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