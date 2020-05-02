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Несколько сотен жителей Ставрополя простились с главой города

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Похороны главы Ставрополя 57-летнего Андрея Джатдоева прошли в субботу в краевом центре, передает корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии прощания.

"Церемония прощания с Андреем Хасановичем прошла в Андреевском храме, куда, несмотря на введенный в крае режим самоизоляции, пришли проститься с ним несколько сотен человек", - сказали агентству в пресс-службе мэрии.

Собеседник "Интерфакса" отметила, что всех пришедших в целях недопущения распространения коронавируса обеспечили индивидуальным средствами защиты, в том числе масками.

Как пояснили в пресс-службе, волонтеры, работавшие в храме, выстраивали движение таким образом, чтобы между людьми сохранялась социальная дистанция.

С 11 утра горожане с цветами стали приходить к Андреевском собору, где состоялась панихида, ее провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

После панихиды похоронная процессия под аплодисменты горожан, которые пришли проститься с мэром, проследовала к Игнатьевскому кладбищу. На улицы, по которым двигался катафалк, также выходили местные жители, которые провожали Джатдоева в последний путь.

Джатдоев был погребен с воинскими почестями.

Со дня известия о кончине главы города и по сей день в администрации Ставрополя и всех структурных и отраслевых подразделениях приспущены флаги.

Джатдоев умер утром 30 апреля, незадолго до того, как он собирался идти на работу. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Андрей Джатдоев с 1989 года занимал разные должности в администрации Ставрополя.

На должность главы администрации Джатдоев был назначен в 2012 году, а в 2016 году избран главой города.

Ставрополь Андрей Джатдоев

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