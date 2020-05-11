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Обязанности главы Ставрополя будет исполнять руководитель крупнейшего района города

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Ставрополя в понедельник назначили временно исполняющего обязанности главы города вместо скончавшегося в конце апреля Андрея Джатдоева, сообщили журналистам в пресс-службе администрации краевого центра.

Как сказал представитель администрации, это Дмитрий Семенов (глава Промышленного района Ставрополя - ИФ).

В мэрии уточнили, что руководить краевой столицей в статусе врио Семенов будет до 11 июня - это дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя.

Как добавили в пресс-службе, в соответствии с федеральным и краевым законодательством о местном самоуправлении, а также уставом Ставрополя, кандидатура врио главы города утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы. "Кто возглавит краевую столицу, решат члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы 11 июня", - отметили в администрации.

Дмитрий Семенов ранее работал в системе ЖКХ, на муниципальной службе - с 2011 года. С 2012 года возглавляет администрацию Промышленного района Ставрополя.

Андрей Джатдоев умер утром 30 апреля. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Прощание с главой города состоялось 2 мая. Несмотря на режим самоизоляции, проститься с ним пришли несколько сотен человек. Джатдоева похоронили с воинскими почестями на Игнатьевском кладбище в Ставрополе.

Ставрополь Андрей Джатдоев Дмитрий Семенов

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