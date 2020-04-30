Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал Владимиров в инстаграме.
Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…
Он не уточнил причину гибели мэра.
Джатдоеву было 57 лет. Он был главой Ставрополя с осени 2016 года.