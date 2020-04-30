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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Фото: Администрация города Ставрополя

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал Владимиров в инстаграме.

Он не уточнил причину гибели мэра.

Джатдоеву было 57 лет. Он был главой Ставрополя с осени 2016 года.

Ставрополь Андрей Джатдоев

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