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В Минздраве отметили способность COVID-19 поражать любые органы человека

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что COVID-19 может поражать любые органы человека, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"(Клинические проявления) чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека", - цитируют его в пресс-службе Минздрава в воскресенье.

Пандемия коронавируса

Эксперт пояснил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.

"Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека, - сказал Брико. - Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50 процентов, острое повреждение почек - около 15 процентов и повреждение миокарда - более 20 процентов".

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших за время распространения COVID-19 достигло 134 687.

Эпидемия одиночества

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