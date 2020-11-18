Минобороны РФ перейдет на новые реактивные системы залпового огня

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полная замена реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", "Ураган" и "Смерч" на "Торнадо" завершится через семь лет, к концу 2027 года, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"К исходу 2027 года РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и устаревшие "Ураган". А РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, – устаревшие РСЗО "Град"", – сказал Матвеевский в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

При этом он отметил способность РСЗО семейства "Торнадо" точно поражать критически важные объекты противника на больших дальностях.

"Что касается стрельбы реактивной артиллерией по площадям, то современные РСЗО "Торнадо" это не только средство поражения площадных целей, но и высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных дальностях", – сказал военачальник.

Он также отметил, что "в войска продолжают комплектно поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" с комплексами средств автоматизированного управления огнем "Ринг", обеспечивающими интеграцию в единую систему управления тактического звена".

"Для проведения войсковой эксплуатации в соединение Западного военного округа поступили межвидовые артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". Этот комплекс уникален. В нем создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", – подчеркнул генерал.

Говоря о современности вооружения РВиА, он сказал: "С 2012 года нам удалось существенно повысить уровень оснащенности современными образцами более чем в два раза – с 25 до 60 процентов".