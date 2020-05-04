На месторождениях ЯНАО подтверждены еще 90 случаев заболевания коронавирусом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее их число выросло до 498, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

В оперативном штабе ЯНАО агентству "Интерфакс" уточнили, что 63 случая относятся к поселку Сабетта. На предприятия в районе Нового Уренгоя приходятся 22 случая.

Всего, по состоянию на 4 мая, в ЯНАО подтверждено 103 новых случая заболевания коронавирусом.

За весь период в ЯНАО подтверждено 712 случаев COVID-19. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях. Выздоровел от коронавируса 131 человек.

Как сообщалось, коронавирус был подтвержден у более чем 140 вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района. 22 работника, у которых выражены симптомы ОРВИ или пневмонии, были госпитализированы в больницы Салехарда и Нового Уренгоя. Остальные с подтвержденным диагнозом COVID-19 без клинических признаков инфекции были изолированы по месту работы в поселке Сабетта.

В вахтовых городках на производстве созданы три обсерватора, в них находятся работники, которые контактировали с заразившимися. Более 450 человек обследованы и проходили обязательную изоляцию. Сообщалось также, что здоровых сотрудников, которые не контактировали с заразившимися, будут поэтапно вывозить.

В Сабетте "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа", французской Total и китайских CNPC и SRF.

Ранее пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой" (административный центр располагается в Новом Уренгое, разрабатывает крупнейшее в России Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение) заявляла, что в СМИ появились фейковые новости о якобы заболевших работниках компании, и данная информация не соответствует действительности.