На защиту сотрудников ФСИН и заключенных от COVID-19 выделят еще 2,5 млн руб.

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) дополнительно потратит в текущем году на защиту от коронавируса каждого сотрудника и заключенного порядка трех тысяч рублей.

Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился выделить ФСИН в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2,484 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и медоборудования для помощи пациентам из числа заключенных и тех, кто несет службу в уголовно-исполнительной системе.

Документ размещен в понедельник на портале правовой информации.

Согласно данным ФСИН, по состоянию на 1 апреля, в колониях и следственных изоляторах страны содержалось более 517 тысяч заключенных. Штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы составляет около 300 тысяч человек.

В пересчете на каждого человека финансирование составит 3075 рублей.