Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве заверили, что среди заболевших нет пациентов, "у которых заболевание протекает в тяжелой форме".

К 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведены 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. В некоторых регионах со сложной эпидемиологической обстановкой в учреждениях ФСИН введен режим особых условий: до распоряжения приостановлен прием посылок и передач, не осуществляется вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий.

"Следует отметить, что, несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий, ФСИН полностью соблюдает права заключенных под стражу граждан на защиту. Для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты", - заявили в пресс-бюро.

Кроме этого, отметили там, в территориальных органах, где действует режим особых условий, "прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан".

"Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня. При этом лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы УИС проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в СИЗО, работающих в режиме особых условий, сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений, а сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции. "На всех проходных устроены медицинские "фильтры", где приводятся осмотры работников учреждений с измерением температуры тела. Лица с повышенной температурой немедленно изолируются", - говорится в пресс-релизе.

На время службы сотрудникам также выдаются средства индивидуальной защиты, а медико-санитарные части, которые работают круглосуточно, обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, отметили в пресс-бюро.