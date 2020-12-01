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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
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Коронавирусом с начала пандемии заразились 10 662 сотрудника ФСИН

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавирусом заразились 10 662 сотрудника ФСИН, 15 заболевших умерли, заявил в эфире "России 24" директор службы Александр Калашников.

За этот же период COVID-19 диагностировали у 2383 осужденных, умер один заболевший.

До начала апреля ФСИН не выявляла в своих учреждениях случаи заражения коронавирусом, однако в них стали ограничивать свидания и прием посылок и передач, чтобы снизить риски распространения инфекции, а персонал перевели на казарменный режим. 1 апреля Роспотребнадзор обязал службу начать тестирование сотрудников и заключенных.

Затем ФСИН стала сообщать о вспышках коронавирусной инфекции в отдельных колониях или СИЗО.

С середины октября СИЗО Москвы перестали принимать арестованных напрямую. Сначала обвиняемые и осужденные поступаютв столичный СИЗО-7 и уже оттуда, отбыв две недели карантина, распределяются по другим изоляторам. Транзитные заключенные направляются в московский СИЗО-12. Также снова, как и весной, были ограничены свидания с родственниками, допуск посетителей в СИЗО и вывоз заключенных в суды и на следственные действия.

Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ФСИН Александр Калашников Москва коронавирус

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