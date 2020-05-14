Минздрав Дагестана проверят из-за роста заболеваемости COVID-19

Проверка показала, что там проблемы с тестированием, лечением, и даже с обеспечением больных кислородом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проверит Минздрав Дагестана после того, как другая проверка выявила в республики недостаток мощностей и проблемы с организацией мер по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

7 и 8 мая "в связи с осложнением ситуации" регион проверили специалисты федерального и территориального Россздравнадзора, а также эксперты Минздрава.

Главной проблемой Дагестана они назвали "недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов".

По оценке проверяющих, работа больниц, перепрофилированных под лечение пневмоний и коронавирусной инфекции, плохо организована. Больницам не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты. В регионе также нет своих мощностей для производства медицинского кислорода, в связи с чем затруднена помощь больным с дыхательной недостаточностью.

В амбулаторном звене не хватает кадров и не налажена система контроля за больными, которые лечатся амбулаторно, следует также из пресс-релиза. Чиновники также отметили, что люди подолгу ждут компьютерной томографии и результатов тестирования.

Ранее о проблемах Дагестана в борьбе коронавирусом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 10 мая он отчитался, что ситуация взята на контроль и регион начал получать препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, так что "в ближайшее время потребность будет удовлетворена".