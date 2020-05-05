Первый пациент с COVID-19 умер в Еврейской автономной области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пациентка психиатрической больницы в Еврейской автономной области стала первой умершей с подтвержденным коронавирусом в регионе, сообщает во вторник пресс-служба правительства ЕАО.

"К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть. Этой женщине был всего 41 год. В официальной статистике случай пока не указан. Причина смерти будет установлена завтра, после вскрытия. Но уже сегодня могу сказать, что врачами было сделано всё, чтобы сберечь жизнь человека", - сообщил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, слова которого цитирует пресс-служба.

В сообщении уточняется, что умерла женщина 1979 года рождения, подопечная областной психиатрической больницы. Она была госпитализирована с признаками COVID-19 29 апреля. В анамнезе присутствуют регулярные бронхиты.

В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее о смерти первого пациента с коронавирусом сообщили в Крыму.

Как рассказали во вторник в оперштабе, в России за сутки зафиксировано 10 102 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных по стране достигло 155 370.