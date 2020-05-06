Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду заслушает рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции и снятию введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, на основании которых будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что 6 мая Путин намерен провести совещание, на котором будут представлены соответствующие доклады.

В свою очередь источник в Кремле сообщил "Интерфаксу", что главу государства вновь будут интересовать действия региональных властей по борьбе с коронавирусом: их оценка обстановки на местах, эффективности принимаемых экономических мер и обеспеченности всем необходимым системы здравоохранения.

30 апреля президент поручил правительству подготовить информацию, как реализуются меры поддержки граждан и предпринимателей, принятые в марте-апреля в рамках борьбы с коронавирусом. Путин тогда напомнил, что к 5 мая также правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести и рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений.

"В комплексе, на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов", - сказал глава государства.

Результаты майских праздников

Пресс-секретарь президента отметил, что поэтапное снятие мер изоляции и ограничений зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников. "Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он признал, что "людям все тяжелее оставаться дома, в том числе из-за хорошей погоды". "Хочется надеяться, что мы все найдем в себе силы в эти дни досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. В противном случае, если народ высыплет на улицы, конечно, нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что 12 мая какие-то ограничения будет отменяться, Песков сказал: "Всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий".

Он напомнил, что решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации. "С сожалением можно отметить, вот мы смотрим на улицу сейчас, там очень много людей, очень много машин. Потенциально это опасное нарушение режима самоизоляции, эта опасность может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх - темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать какие-то другие оценки", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом Песков заметил, что выход из режима - это сложный и растянутый по времени процесс и к этому нужно быть готовыми. Он пояснил, что всем россиянам, включая президента, придется некоторое время жить, соблюдая меры предосторожности, которые "нельзя будет отменить за одну ночь и за одну секунду росчерком пера".

Самоизоляция и удаленный режим работы

Первые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, которые касались всей России, были объявлены 25 марта, позже они дважды продлевались. При этом в Москве и Московской области ограничения стали вводиться еще раньше, в первую очередь они касались граждан старше 65 лет, а многие организации еще с середины марта стали переводить своих сотрудников на онлайн режим работы.

Масштаб происходящего стал понятен, когда президент РФ 25 марта выступил с обращением к нации. Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей, гражданам было рекомендовано покидать жилье только в случаях крайней необходимости. Одновременно президент объявил о введении целого комплекса социальных и экономических меры, которые предпримет государство для поддержки граждан и бизнеса в это непростое время.

Путин предупредил, что длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. "Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А! Меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим", - отметил тогда президент.

Это первое заявление Путина по масштабу предложенных действий было сопоставимо с его самым главным ежегодным выступлением - Посланием Федеральному Собранию.

На дистанционный режим работы перешел и сам президент, а вслед за ним и правительство РФ. Первое совещание с членами правительства в таком формате Путин провел 1 апреля, а на следующий день в дистанционном режиме прошло заседание кабинета министров.

Несмотря на введение новых форм работы, полностью исключить личное общение представителей власти было невозможно. 30 апреля стало известно, что очередной тест премьер министра Михаила Мишустина на наличие коронавируса оказался положительным. Об этом он сам в ходе дистанционного общения сообщил президенту.

О продлении ограничительных мер Путина объявил 2 апреля. На этот раз нерабочий период был установлен до 30 апреля.

Еще до истечения объявленного срока стало понятно, что майские праздники, и грядущее потепление в эти дни, могут повлечь новую волну заболевания коронавирусом. И 28 апреля президент РФ принял решение еще раз продлить режим нерабочих дней в России до 11 мая включительно.

"Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6,7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - заявил Путин на одном из совещаний.

Регионы в этот период также стали вводить различные ограничительные меры по своему усмотрению, вплоть до запрета на въезд. В московском регионе основным инструментом контроля за самоизоляцией стали цифровые пропуска, которые были продлены до 11 мая. Отдельные субъекты РФ, напротив, пошли на смягчение карантина.

С начала мая, за исключением 1 числа, когда было выявлено около 8 тысяч случаев инфекции, в России ежедневно фиксируется порядка 10 тыс. новых случаев Covid-19, большинство из них в Москве. По состоянию на утро вторника в целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавирусной инфекции во всех 85 регионах.