Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В правительстве РФ не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.

Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября".

Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты. "Пока решение состоит в следующем: что экзамены (будем - ИФ) проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано - опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", - сказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на "России-24" (ВГТРК).

Министр отметил, что в его ведомстве ставят во главу угла здоровье школьников, и проводить экзамен будут только тогда, когда будут уверены, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора. "Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки", - сказал Кравцов.