Минпросвещения РФ пока не переносило ЕГЭ во второй раз

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) не принято: такой сценарий не исключается, но о точных датах говорить рано.

"Я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе Минпросвещения России в среду.

Он напомнил, что пока проведение ЕГЭ планируется начать 8 июня, но после 12 мая, возможно, решение будет скорректировано.

Как в среду сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве России, ЕГЭ в зависимости от развития ситуации с COVID-19 могут перенести на середину июля - начало августа. По словам собеседника агентства, начало учебного года при таком сценарии может быть отложено до 1 октября.