Министр просвещения заявил, что тяжелых случаев COVID-19 среди школьников почти нет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил во вторник, что среди школьников России почти нет тяжелых случаев нового коронавируса.

"Как мы видим, те решения, которые были приняты (о переводе обучения в дистанционный режим - ИФ), они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников", - сказал он в эфире программы "Диалог" на "России-24" (ВГТРК).

Кравцов заявил, что когда пандемия коронавируса закончится, школы вернутся к обычной очной учебе за партами.

"Актуальный вопрос, который нам многие родители задавали - не будет ли всегда дистанционное обучение? Этого не будет. Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом", - сказал он.

Министр добавил, что в ведомстве по-прежнему надеются, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты.

"Я представляю, какая радость будет у всех - и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению", - сказал Кравцов.

Министр также заявил, что в его ведомстве еще не приняли решение об очередном переносе начала основной волны ЕГЭ, будут ориентироваться на эпидемическую ситуацию по COVID-19.

"Пока решение состоит в следующем: что экзамены (будем - ИФ) проводить с 8 июня, - сказал он. - Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано - опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет".

Кравцов отметил, что в его ведомстве ставят во главу угла здоровье школьников, и проводить экзамен будут только тогда, будут уверены, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Как заявил министр, "поэтому я не исключаю перенос единого государственного экзамена на более поздние сроки".

Ранее в Минпросвещения сообщали, что не исключают очередного переноса основной волны ЕГЭ. Отмена ЕГЭ не рассматривается, поскольку без него, как отмечал Кравцов, невозможно обеспечить объективное зачисление в вузы.