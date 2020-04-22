Приморские учителя пожаловались на рост требований по отчетности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Профсоюз педагогов Приморья заявил, что переход на дистанционное обучение вызвал стресс у учителей, от которых к тому же стали требовать больше отчетности. Об этом сообщила пресс-служба краевой Федерации профсоюзов.

"Перестраиваться на новые рельсы пришлось на ходу, - отметила председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш. - Сегодня соцсети завалены мемами про бедных родителей, уставших сидеть дома со своими детьми, смешными и не очень голосовыми сообщениями о невозможности объяснить им учебный материал, сделать домашнюю работу. Но ведь учителя испытывают не меньший стресс".

Опыта удаленной работы у учителей нет, мотивировать и контролировать детей сложно, обучающие платформы бесконечно "зависают", родители жалуются и возмущаются в чатах, перечислила она.

Количество требуемой отчетности увеличилось: теперь учителя должны заполнять таблицы еще и о том, сколько детей присутствовали на дистанционном уроке, в каких формах и на каких конкретно платформах он проводится. Для этого им приходится ежедневно проводить опросы детей и их родителей. Также с них требуют данные о том, какая компьютерная техника есть в семьях учащихся.

В срок до 25 апреля от них требуют сдачи анкет по воспитательной работе. Учителя не понимают, почему это нельзя отложить на период после самоизоляции.

Педагоги готовят обращение с требованием сократить количество отчетов и снять с учителей задачи, не относящиеся к образовательному процессу.

Малокомплектные школы Приморья, которых в регионе 103, уже начали возвращаться к очной учебе, остальные остаются на дистанционке.