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Шойгу рассказал, как в России будут отмечать День Победы в условиях коронавируса

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В связи с ограничениями из-за коронавируса День Победы в России отметят проведением авиационных парадов, салютов, онлайн-акций и пением с балконов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Юбилейная программа, разработанная министерством обороны с учетом ограничительных мер, создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию", - заявил Шойгу на селекторном совещании в среду.

"Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что из-за распространения коронавируса было принято решение о переносе традиционного военного парада на Красной площади на более поздний срок.

Авиапарад 9 мая

"9 мая планируется проведение его (парада - ИФ) авиационной части. Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом", - сказал Шойгу.

По его словам, также 9 мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям. "В память о них в 19 часов повсеместно будет объявлена минута молчания", - заявил глава Минобороны РФ.

Как пройдет "Бессмертный полк" в этом году

"Ставшая неотъемлемой частью празднования Дня Победы акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в видеоформате и будет транслироваться по интернету. Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы", - сказал Шойгу.

Он отметил, что по всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления и песни фронтовых лет. Кроме того, в гарнизонах предусмотрены индивидуальные поздравления участников ВОВ с вручением подарков и сувениров. Поздравить участников войны также планируется с помощью онлайн-проектов "Звонок ветерану" и "Открытка ветерану".

"Завершатся праздничные мероприятия салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события", - сообщил министр обороны.

Сергей Шойгу Минобороны РФ День Победы коронавирус

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