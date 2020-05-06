Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжениями в страны Ближнего Востока

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Соединённые Штаты Америки, планирующие добывать на Луне ресурсы самостоятельно, демонстрируют принципы, схожие с их действиями на Ближнем Востоке, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем твиттере, что принципы действий схожи.

"Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - считает Рогозин.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что США планируют осваивать Луну и добывать ресурсы спутника Земли.

Как сообщает "Коммерсантъ", "в соответствии с задумкой Вашингтона, которую он пока не собирается обсуждать с Россией, на спутнике Земли вокруг объектов той или иной страны или компании могут появиться некие "зоны безопасности", которые в Белом доме призывают отделять от понятия суверенных земель".

Ранее в "Роскосмосе" уже критиковали планы США по коммерческому освоению Луны и других планет.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - говорилось в сообщении на сайте госкорпорации 7 апреля.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - отметил замгендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, слова которого приводились на сайте.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.