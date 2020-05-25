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Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

А эфире радиостанции "Комсомольская правда" он подчеркнул, что такие планы незаконны.

"Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли. Но Луна не является конечной целью. Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования", - сказал Рогозин.

Тема освоения Луны была затронута на фоне указа президента США Дональда Трампа, подписанного 6 апреля, который касается освоения ресурсов на Луне и других небесных телах и предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

Рогозин уточнил, что Россия с 2021 года начинает лунную программу и планирует отправить первый аппарат на Луну – Луна-25. "Потом 2024-2025 год – это орбитальный аппарат Луна-26 и тяжелый аппарат Луна-27, который начнет бурение на Луне реголита и начнет проводить научные исследования", - пояснил глава "Роскосмоса".

В Кремле в связи с этим заявили, что озвученные Трампом планы по коммерческому освоению Луны требуют изучения и юридической оценки.

Сам Рогозин ранее сравнил планы США с вторжением в Ирак и Афганистан. "Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан", - написал он в твиттере.

В данный момент рассматриваются несколько вариантов международных проектов по исследованию Луны, в частности создание орбитальной лунной станции или "лунной деревни" на поверхности спутника.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Луна

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