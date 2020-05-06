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В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права

В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Кремль обратил внимание на сообщения СМИ о планах США по добыче ископаемых на Луне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные сообщения требуют глубокого анализа с точки зрения существующей международной документально-правовой базы.

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Пока Кремль не будет давать прямой оценки этой информации.

Так Песков прокомментировал сообщение Reuters со ссылкой на источники о том, что США готовят международное соглашение о добыче ископаемых на Луне, которые не предполагает участие России.

По данным СМИ, документ предусматривает создание на Луне "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательство конкурентов из других стран, которые будут работать поблизости. Также предполагается, что добывающие компании смогут получить право собственности на эти лунные ресурсы, сообщают СМИ.

В ближайшее время, представители США намерены обсудить подобное соглашение с Канадой, Японией, странами Евросоюза и Объединенными Арабскими Эмиратами, говорится в сообщениях. Участие России на начальном этапе не предполагается.

Дмитрий Песков США Луна

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