"Роскосмос" осудил планы Трампа по освоению Луны

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Госкорпорации "Роскосмос" раксритиковали планы США по коммерческому освоению Луны и других планет.

Как заявили в пресс-службе "Роскосмоса", попытки отдельных стран "экспроприировать космическое пространство" не настраивают на плодотворное сотрудничество.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах -- все помнят, что из этого вышло", - отметил замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, слова которого приводят в пресс-службе.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Как напоминает портал The Space, США, как и основные космческие державы, включая СССР (Россию), не подписали в 1979 году Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Документ распространяет международное право на спутник Земли и другие небесные тела.

При этом в 2015 году Конгресс принял закон, который прямо разрешает американским компаниям и гражданам использовать ресурсы Луны и астероидов.