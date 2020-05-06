В Минпромторге заверили, что масок хватит даже при обязательном ношении в стране

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В случае введения во всех регионах России требования о ношении масок в общественных местах из-за ситуации с коронавирусом проблем с обеспечением граждан ими не будет, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Проблем с масками не будет. И даже при введении повсеместного масочного режима, я уверен, мы с этой ситуацией справимся",- заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

По его словам, "на сегодняшний день масок очень много".

"Я могу сказать, что только на май месяц торговые сети (это крупнейшая десятка сетей) заказали более 120 миллионов масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора и привозят сторонние организации",- сказал Евтухов.

"Плюс еще шьется в России 9 миллионов в сутки, то есть, если умножить на рабочие дни это больше 200 миллионов масок",- добавил он.

Почему аптеки не хотели закупать маски

Замминистра пояснил, почему ранее аптечные сети не хотели закупать маски на продажу: "Сначала было разрешение у аптек торговать только медицинскими масками, а сегодня можно продавать гигиенические. Вопрос цены, антимонопольного регулирования, реакция покупателей".

Евтухов выразил большую благодарность торговым сетям.

"Это не их обязанность - продавать маски, их обязанность была - обеспечить продуктами питания наших граждан. Но по первому же нашему требованию и призыву они быстро приобрели необходимый объем и запас этих изделий. И я думаю, что сейчас в прикассовых пространствах в торговых залах любой посетитель может приобрести маску, причем любого производителя",- сказал замглавы Минпромторга.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии. "Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он посоветовал закрыть те аптеки, которые существенно завысили цены на свою продукцию в связи с распространением коронавируса: "Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет. Аптечная сеть довольно обширная, и в известной степени может быть даже избыточная ".

На следующий день, 6 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил трем комитетам нижней палаты парламента изучить ситуацию с завышением цен аптеками на медицинские маски и лекарства от коронавируса.