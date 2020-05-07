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Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии отказался изменить меру пресечения историку, главе регионального "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Он останется в СИЗО до 25 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция защиты на решение о продлении ареста Дмитриеву отклонена.

6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик, - говорилось в их обращении. - Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности".

Продолжается сбор подписей под петициями за освобождение Дмитриева на платформах Avaaz и Change.org.

30 апреля у двух заключенных, этапированных из Ленинградской области в петрозаводский СИЗО №1, обнаружили коронавирус. Позднее заражение подтвердилось и у одного сотрудника изолятора.

27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по его предыдущему делу - его обвиняли в хранении детской порнографии. Поводом стали хранившиеся на компьютере снимки его приемной дочери, по которым он контролировал ее развитие.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Историк был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы.

Юрий Дмитриев занимается восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий. Он был одним из обнаруживших в урочище Сандармох захоронение 7600 человек, расстрелянных в Карелии во время большого террора 1937–1938 годов. По архивам НКВД он восстановил личности большей части убитых.

Сандармох Юрий Дмитриев коронавирус Петрозаводск Верховный суд Карелии Мемориал Анатолий Наквас

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