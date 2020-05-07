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Сочинцы оплатили десять "КАМАЗов" песка для цирковых слоних, застрявших на карантине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сочинцы оплатили и организовали доставку десятка "КАМАЗов" с песком для оборудования песочницы для цирковых слонов, которые застряли в городе из-за карантина. Как рассказал журналистам дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов, слонихи подарок уже опробовали и "довольны, как слоны".

Цирк с верблюдами, лошадьми и обезьянами прибыл в Сочи незадолго до введения ограничений по коронавирусу. 29-летняя слониха Претти и 11-летняя Марго считаются главными звездами. До карантина труппа успела дать только два представления.

"Карантин животные практически не почувствовали", - рассказал дрессировщик. По его словам, слоны съедают в день по 150 кг фруктов, овощей, каши, сена и бамбука, репетируют, купаются и гуляют во дворе. Главной проблемой он назвал дальние прогулки.

"Раньше я всегда вывозил слонов на природу. Но сейчас сделать это невозможно. Из-за постоянных прогулок по асфальту во дворе у них портятся ноги и болят суставы. Решить проблемы может песочница, так как мягкая поверхность облегчает нагрузку. К тому же после купания слоны любят валяться в песке, а потом чесаться друг о друга. Таким образом они счищают омертвевший, лишний слой кожи. Получается своеобразное СПА", - объяснил Дементьев-Корнилов.

"Помимо песка сочинцы помогли и деньгами. Почти 20 000 рублей понадобилось на оборудование песочницы. Сочинский цирк предоставил палатку, чтобы слоники находились под крышей, а в случае дождя песок не размывался. Свою песочницу Марго и Претти уже опробовали. Такому необычному подарку они были рады, как слоны", - рассказал он.

Сочи коронавирус Андрей Дементьев-Корнилов

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