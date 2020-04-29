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Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры РФ совместно с регионами провести мониторинг зоопарков, океанариумов, дельфинариев, цирков и проработать дополнительные меры по поддержке и содержанию животных.

В ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава кабмина напомнил, что многие зоопарки, в том числе частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных.

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"Необходимо также, чтобы регионы обратили внимание на эту проблему и нашли возможность поддержать такие организации. В этой связи прошу Минкультуры совместно с субъектами РФ провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных", - сказал Мишустин.

Он также напомнил, что океанариумы, дельфинарии, зоопарки и цирки были включены в соответствующий перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана господдержка на федеральном уровне.

Ранее зоопарки, дельфинарии и цирки по всей стране начали сообщать об угрозе голода среди своих обитателей. В связи с карантинными методами по коронавирусу они остались закрыты для посетителей, а значит, без источника дохода. Зачастую, единственным шансом прокормить животных для зверинцев оказывалась возможность обратиться к людям за помощью.

Михаил Мишустин коронавирус

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