Во Владивостоке возбуждено уголовное дело из-за брошенных взаперти питомцев зоопарка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как владельцы контактного зоопарка "Мир пушистиков" бросили зверей, птиц и улиток арендодателю. Питомцы зоопарка четыре дня оставались без еды и воды, отметила краевая прокуратура.

Дело возбудили после прокурорской проверки. Она выявила, что питомцев не кормили, не поили и не убирали их вольеры с 23 по 26 мая.

Зоопарк находится в здании муниципального океанариума. В нем живут два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки-ахатины и пара попугаев. Владельцы "Мира пушистиков" задолжали за аренду 350 000 рублей. По словам представителей океанариума, представители зоопарк отклонили все предложения о рассрочке и съехали, оставив животных.

Животных нашли при обходе через несколько дней. Океанариум хочет оставить их у себя, если суд решит вопрос о собственности в пользу арендодателя.