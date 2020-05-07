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Глава Минтранса призвал регионы не переусердствовать в ограничении перевозок

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Регионы не должны допускать чрезмерно жестких ограничений на транспортные перевозки, заявил на совещании у президента глава Минтранса Евгений Дитрих.

Экономический кризис

Он попросил Владимира Путина поручить регионам, чтобы они согласовывали такие ограничения с МВД и Минтрансом и не допускали излишне жесткие меры. В частности, он упомянул ограничения на проезд по федеральным трассам общего пользования.

По словам министра, после почти двух месяцев ограничений у граждан сформировался отложенный спрос на поездки, в том числе, с учетом наступления летнего сезона.

"Реализовать такой спрос, перезапустить с помощью него не только транспорт, но и другие сферы, возможно только в результате совместной работы федеральных и региональных органов власти", - добавил он.

Путин, в свою очередь, предложил использовать резервы транспортного комплекса страны для развития внутреннего туризма в условиях фактической остановки международного турпотока.

"Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", - заявил он.

Дитрих согласился, что внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики после снятия ограничений.

"Мы бы хотели предложить включение мер по стимулированию восстановления внутреннего туризма в национальный план восстановления экономики. На наш взгляд, это могло бы быть, действительно, драйвером для того, чтобы транспорт мог вернуться к нормальной работе", - сказал Дитрих.

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Минтранс Владимир Путин Евгений Дитрих коронавирус

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