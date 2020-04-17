Пятигорск закрыли на карантин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья решили закрыть Пятигорск на карантин и запретили въезд и выезд из города, следует из постановления на краевом портале правовой информации. На въездах в город установят КПП. Через них будут пропускать только служебные машины МЧС, МВД и Минобороны со спецпропусками.

Также в город будут пускать транспорт служб, которые занимаются жизнеобеспечением населения, и машины с продуктами и товарми первой необходимости.

Электрички, которые курсируют между Кисловодском и Минеральными водами в Пятигорске останавливаться не будут.

К 18 апреля в городе будет организовано патрулирование улиц.

Всем предприятиям Пятигорска, кроме жизнеобеспечивающих, предписано перейти на удаленку. Жителям города запретили посещать религиозные объекты. Частные медицинские организации на время карантина работать не смогут. В городе оборудуют обсерваторы для контактировавших с зараженными коронавирусом.

В мэрии уточнили, что на границах города будут работать шесть КПП: въезды со стороны Иноземцево - поселок Энергетик - улица Фабричная - станица Константиновская - ФАД Кавказ со стороны Нальчика - Черкесское шоссе (район нефтебазы). Жителей Пятигорска предупредили, что старые пропуска будут действовать до 19 апреля.

Ввести в Пятигорске Карантин решил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сослался на резкий рост числа зараженных COVID-19. На вечер 16 апреля в городе сообщалось о 29 случаях.

Из-за этого глава города Андрей Скрипник ушел с должности и перешел на другую работу. Пятигорск возглавил Лев Травнев, который был предшественником Скрипника и руководил городом 11 лет.

В Ставропольском крае подтверждено заражение коронавирусом у 143 человек, 19 из них выздоровели, две пациентки с хроническими заболеваниями умерли.