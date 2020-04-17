Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. Он написал об этом во "ВКонтакте."

Въехать в республику из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей можно будет только через полицейские КПП на дорогах А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, на трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола" и на дороге Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож.

Другие дороги будут перекрыты. Нарушителей будут привлекать к административной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения Парфенчикова о введении повышенной готовности.

Всех въезжающих в Карелию обяжут заполнять анкету и указывать в ней паспортные и контактные данные.

Кроме того, в четырех городах республики введен особый режим. В связи с этим с 19 апреля нельзя будет въехать в Костомукшу, с 20 апреля - в Питкяранту, с 21 апреля - в Кондопогу и Сегежу. Пускать туда будут только местных жителей или обладателей пропусков от местных чиновников.