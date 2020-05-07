Трубоукладчик "Газпрома" покинул Калининград и взял курс на северо-запад

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" после пяти дней стоянки на рейде Балтийска (на входе в порт Калининград) снялся с якоря и взял курс на северо-запад, свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.

В качестве цели своего перехода судно указывает германский порт Мукран (хотя часто судно, к передвижениям которого приковано внимание журналистов, указывает произвольные точки назначения). В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

В четверг, 7 мая, к "Академику Черскому" довольно продолжительное время было ошвартовано борт в борт судно ERRIA, которое относится к судам обеспечения и заводчикам якорей. В предыдущие дни - танкер "Газпромнефти" и другие вспомогательные суда, что говорит о бункеровке топливом, водой и продовольствием.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Обогнув Африку с юга (не воспользовавшись Суэцким каналом) судно прибыло в западный анклав страны. Во время перехода через Северное и Балтийское моря "Академика" до Балтийска сопровождало военное судно - спасательный буксир СБ-123.

"Северный поток 2"

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В опубликованном на прошлой неделе отчете по МСФО "Газпром" написал, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.