В МВД опровергли информацию об отказе конвоя вести в суд создателя "Омбудсмен полиции"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В московской полиции назвали фейком информацию об отказе полка конвоирования вести в суд задержанного по делу о вымогательстве создателя канала "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

"Информация, размещенная сегодня в сети интернет о том, что сотрудники полка... отказались исполнять свои служебные обязанности, не соответствует действительности", - говорится в сообщении управления в инстаграме.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что конвойный полк 8 мая устроил саботаж, отказавшись вести подозреваемого Воронцова в суд из-за поддержки его деятельности. В этой связи задержанного якобы должны были конвоировать сотрудники полка, обеспечивающего порядок и общественную безопасность при проведении массовых мероприятий в Москве.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у экс-полицейского за обнародование его личных фото в интернете. Позднее Воронцову было предъявлено обвинение по делу о вымогательстве.

В апреле у Воронцова и родителей его жены уже проходили обыски в рамках дела о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ). Дело было возбуждено по факту размещения Воронцовым под видом сообщения анонимного автора заведомо ложной информации о том, что курсантов и офицеров военного учебного заведения, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.