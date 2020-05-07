Рубль вечером подрос к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль продолжает заметно расти к бивалютной корзине на фоне уверенного подъема цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,6 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 97,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,6 руб./EUR1, подешевев на 88 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 93,36 копейки - до 76,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря уверенно дорожающей нефти. Позитивные настроения на рынке энергоносителей связаны с данными об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщило Главное таможенное управление (ГСУ) КНР, китайский импорт нефти в апреле составил 10,42 млн баррелей в сутки по сравнению с 9,68 млн баррелей в сутки в марте. Однако в годовом выражении показатель упал на 7,5%.

Опубликованные в четверг данные макроэкономической статистики также указали на признаки восстановления экспорта и деловой активности в промышленности Китая. Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, сообщило ГСУ. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в апреле поднялся до 44,4 пункта по сравнению с 43 пункта в предыдущем месяце. Тем не менее, значение индикаторов остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в данном секторе экономики.

Обещание президента США Дональда Трампа направить ресурсы на возобновление экономической деятельности в стране и создание вакцины от COVID-19 также содействует улучшению настроений инвесторов, пишет The Wall Street Journal. В то же время новые признаки ухудшения отношений между США и Китаем оказывают давление на рынки. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ужесточения мер против Китая в связи со вспышкой коронавируса, что угрожает соглашению о первой фазе торговой сделки, заключенному в январе, пишет Financial Time. Однако пока не ясно, как далеко зайдет американская администрация и законодатели, учитывая возможный ущерб экономике США, отмечает газета.

Трамп предупредил о возможном отказе от сделки, если Пекин не выполнит свои обязательства по закупке американских товаров. В среду президент заявил, что администрация США в ближайшие две недели оценит соблюдение Китаем условий соглашения. Экспорт американских товаров в Китай резко сократился в первом квартале, перечеркнув надежды на то, что Пекин сможет быстро нарастить закупку американской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 3,43% - до $30,74 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на 6,54% - до $25,56 за баррель.

Тем временем, новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в рамках утвержденной правительственной программы планирует изменить контракты с иностранными компаниями, работающими на нефтяных месторождениях страны.

Среди мер для решения экономических проблем указано также начало переговоров по восстановлению добычи нефти в Ираке, которая была недавно уменьшена. В марте, по данным ОПЕК, Ирак добывал 4,585 млн баррелей нефти в сутки, в апреле, по данным МЭА, - 4,6 млн б/с. В соответствии с новым соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи, Ирак в мае-июне должен добывать 3,592 млн б/с, потом 3,804 млн б/с, с 2021 года - 4,016 млн б/с.

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей - они выросли по итогам 15-й недели подряд. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, на фоне падения на рынках США и обвинений, выдвинутых правительством США в сторону Китая, о том, что последний скрывал данные по коронавирусу, неделя для фондовых рынков началась в негативном ключе. Однако вступление в силу сделки ОПЕК+ и начало снятия карантинных мер в целом ряде стран придали инвесторам некоторый оптимизм, и в четверг рынки находятся на положительной территории.

"В ожидании исполнения решений ОПЕК+ и роста спроса со стороны мировой экономики в связи с постепенным выходом из самоизоляции цены на нефть Brent выросли выше $29 за баррель. На этом фоне рубль после пятничного снижения до почти 76 руб./$1 сегодня укрепился обратно до 74 руб./$1. В краткосрочной и среднесрочной перспективе прямо или опосредованно определять поведение рынков, в том числе и движение рубля, будет ситуация вокруг коронавируса: сейчас понять, будет ли выход из коронавирусного кризиса быстрым или затянется надолго, сложно. Новый виток конфликта между США и Китаем, теперь уже из-за обвинений, связанных с коронавирусом, также будет оказывать негативное влияние на рынки. Выход статистики за апрель не добавит оптимизма, хотя по-прежнему считаю, что основные цифры мы увидим не раньше выхода статистики за второй квартал", - подчеркнул Хомяков.

ЦБ РФ 30 апреля продал валюту на 20,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,2 млрд рублей. 28 и 27 апреля объем продажи валюты составлял по 20,4 млрд рублей.

"На майских праздниках дополнительным фактором давления на курс рубля стало отсутствие операций Центрального банка, тем не менее, рубль показал динамику лучше других валют развивающихся стран. В ближайшие две недели из-за длинных выходных активность торгов на российском рынке будет пониженной, поэтому в отсутствие поддержки ЦБ курс может нервно отреагировать в случае появления негативных новостей на западных рынках. Более того, снижение объема операций на валютном рынке при превышении отметки в $25 за баррель российской нефтью Urals сглаживает позитивный эффект для рубля. Поэтому, вероятнее всего, курс останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 8 мая на 14,5 копейки, до 74,1169 руб./$1, и поднял курс евро на 0,13 копейки, до 80,0611 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 45,08 копейки по отношению к среде и составил 73,9191 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:05 МСК опустился на 48,03 копейки и составил 73,9116 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 105,217 млн, из которых $623,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 482,056 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 38,43 копейки, до 79,7625 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 уменьшился на 73,12 копейки и составил 79,7328 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR661,477 млн, из которых EUR261,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,69 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов уменьшились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 6,13% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 10 б.п. - до 5,82% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 6,01% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 6,05% годовых.