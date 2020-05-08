Минтранс предложил подключить Росавиацию к расследованию крушений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства о правилах расследования авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами в России. Проект предусматривает участие Росавиации в таких расследованиях. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Расследование организует и проводит "уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием Росавиации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций", говорится в проекте. В соответствии с этим формируется комиссия по расследованию.

В документе при этом не упоминается Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов - новый профильный орган для стран ЕАЭС, работу которого ранее анонсировал Минтранс. В ноябре 2018 года соглашение о его создании подписали транспортные ведомства России и Армении, о планах присоединиться сообщал Казахстан. В конце 2019 года глава Ространснадзора Виктор Басаргин был назначен представителем страны в руководящем совете бюро.

В марте этого года Минтранс сообщал о проведении первого заседания руководящего совета с участием его председателя - заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армена Симоняна и Басаргина. На заседании "был утвержден регламент работы руководящего совета и согласованы проекты решений глав правительств, предусмотренных соглашением о создании и деятельности бюро", говорилось в сообщении.

В России, по данным "СПАРК-Интерфакс", организация с таким названием не зарегистрирована, у Минтранса нет таких дочерних организаций, обратила внимание газета "Ведомости".

"Интерфакс" направил запрос в Минтранс.

Пока что расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года правительство передало их Росавиации.

Позднее Минтранс сообщил, что работает над созданием нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который бы стал альтернативой МАКу. Экс-министр транспорта Максим Соколов объяснял такое решение тем, что МАК "включает в себя большую площадку" и "сегодня принимать решение способом консенсуса невозможно". Он уточнял, что прежде всего это касается "позиции Украины, Грузии".

Опубликованные Минтрансом правила представляют собой 150-страничный документ. Предполагается, что оно вступит в силу с 1 января 2021 году.