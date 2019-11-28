Поиск

Глава Росавиации назвал документы МАК по сертификации российской авиатехники "фантиками"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выдаваемые Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) документы в сфере сертификации российской авиатехники нелегитимны и являются "фантиками", заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Росавиации Александр Нерадько.

"Взаимодействие каких-либо организаций с МАК должно заканчиваться формализацией процесса, выдачей документа: либо сертификата, либо главного одобрения, либо второстепенного одобрения конструкции. Когда МАК выступал от имени РФ, это был документ государственный, от имени России как государства-разработчика и изготовителя. Сейчас я не знаю, и никто вам не скажет статус документа, который, возможно, выдает МАК. Это "фантик", - сказал Нерадько.

В РоссииЧемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАКЧемезов просил Путина согласовать сертификацию авиатехники за рубежом по договорам МАКЧитать подробнее

"Как руководитель Росавиации я нетерпимо отношусь к неисполнению правительственных решений и растрате средств федерального бюджета и налогоплательщиков на получение нелегитимных уже давно "фантиков" от МАК в сфере сертификации", - добавил он.

МАК возглавляет Татьяна Анодина, сыну которой Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В октябре 2015 года по решению правительства деятельность "Трансаэро" была остановлена из-за неподъемных долгов, а в декабре 2015 года правительство забрало у МАКа полномочия по сертификации авиатехники, передав их Росавиации.

Накануне "Коммерсантъ" и "Ведомости" сообщили, что гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в августе просил согласия президента Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям МАК. Человек, близкий к "Ростеху", пояснил "Ведомостям", что у Росавиации до сих пор нет полноценных соглашений с важными для экспорта гражданских вертолетов странами: Китаем, Индией и Южной Кореей, как нет их с американскими и европейскими авиавластями. Кроме того, отмечалось, что у Росавиации нет такого авторитета, как у МАКа.

Минпромторг и Минтранс, по данным издания, высказались против возврата полномочий МАКу, а 6 ноября премьер Дмитрий Медведев лично сказал Чемезову, что возврат к сертификации авиатехники МАКом нецелесообразен.

"Всем понятно, что МАК очень непросто было выпустить из рук сертификационные полномочия и смириться с утратой роли площадки для межгосударственного сотрудничества. И до сих пор находились и находятся сочувствующие в лице отдельных должностных лиц организаций и даже отдельных федеральных органов исполнительной власти, которым было "вольготнее" работать с межгосударственной организацией, которая не подвержена в силу статуса никаким проверкам. Она находится под защитой, фактически под дипломатическим иммунитетом, эту организацию никто никогда не проверял", - заявил Нерадько "Коммерсанту".

Росавиация МАК Александр Нерадько

Новости по теме

Новости

Трансплантолог Каабак будет добиваться скорой операции для одного из сахалинских близнецов

Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития

Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития

Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту

В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту

В РФ передали на испытания первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М

В РФ передали на испытания первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Главу Минздрава Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Защита Соколова заявила, что у него нет судимости за гибель человека в 1981 году

Защита Соколова заявила, что у него нет судимости за гибель человека в 1981 году

Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');