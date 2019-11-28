Глава Росавиации назвал документы МАК по сертификации российской авиатехники "фантиками"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выдаваемые Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) документы в сфере сертификации российской авиатехники нелегитимны и являются "фантиками", заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Росавиации Александр Нерадько.

"Взаимодействие каких-либо организаций с МАК должно заканчиваться формализацией процесса, выдачей документа: либо сертификата, либо главного одобрения, либо второстепенного одобрения конструкции. Когда МАК выступал от имени РФ, это был документ государственный, от имени России как государства-разработчика и изготовителя. Сейчас я не знаю, и никто вам не скажет статус документа, который, возможно, выдает МАК. Это "фантик", - сказал Нерадько.

"Как руководитель Росавиации я нетерпимо отношусь к неисполнению правительственных решений и растрате средств федерального бюджета и налогоплательщиков на получение нелегитимных уже давно "фантиков" от МАК в сфере сертификации", - добавил он.

МАК возглавляет Татьяна Анодина, сыну которой Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В октябре 2015 года по решению правительства деятельность "Трансаэро" была остановлена из-за неподъемных долгов, а в декабре 2015 года правительство забрало у МАКа полномочия по сертификации авиатехники, передав их Росавиации.

Накануне "Коммерсантъ" и "Ведомости" сообщили, что гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в августе просил согласия президента Владимира Путина на сертификацию российской авиатехники за рубежом по соглашениям МАК. Человек, близкий к "Ростеху", пояснил "Ведомостям", что у Росавиации до сих пор нет полноценных соглашений с важными для экспорта гражданских вертолетов странами: Китаем, Индией и Южной Кореей, как нет их с американскими и европейскими авиавластями. Кроме того, отмечалось, что у Росавиации нет такого авторитета, как у МАКа.

Минпромторг и Минтранс, по данным издания, высказались против возврата полномочий МАКу, а 6 ноября премьер Дмитрий Медведев лично сказал Чемезову, что возврат к сертификации авиатехники МАКом нецелесообразен.

"Всем понятно, что МАК очень непросто было выпустить из рук сертификационные полномочия и смириться с утратой роли площадки для межгосударственного сотрудничества. И до сих пор находились и находятся сочувствующие в лице отдельных должностных лиц организаций и даже отдельных федеральных органов исполнительной власти, которым было "вольготнее" работать с межгосударственной организацией, которая не подвержена в силу статуса никаким проверкам. Она находится под защитой, фактически под дипломатическим иммунитетом, эту организацию никто никогда не проверял", - заявил Нерадько "Коммерсанту".